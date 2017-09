Ausstellungen : «Das Kapital»: Schau zum Jubiläum des Werks in Hamburg

Mit seiner am Mittwoch beginnenden Ausstellung «Das Kapital» will das Hamburger Museum der Arbeit ein Jubiläum für das gleichnamige Werk von Karl Marx (1818-1883) würdigen: Am 14. September 1867 erschien in einem Hamburger Verlagshaus der erste Band der «Kritik der politischen Ökonomie», wie der Untertitel lautet. Das Museum nehme das 150-jährige Jubiläum der Erstveröffentlichung zum Anlass «einer spannenden und kontroversen Ausstellung zur Geschichte und Aktualität» des Werks, heißt es in einer Mitteilung des Hauses.