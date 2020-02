Regierung : Darßbahn kommt: Bund beteiligt sich an Finanzierung

Die Klimadebatte hilft offenbar, auch über Jahre vernachlässigten Bahnprojekten neues Leben einzuhauchen. Der Bund - eigentlich nur zuständig für Fernstrecken - investiert nun auch in ein seit langem gefordertes Nahverkehrsprojekt im Nordosten.

04. Februar 2020

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Darßbahn und macht damit den Weg frei für den Wiederaufbau der Bahnlinie zur Ferienhalbinsel Zingst/Darß. «Wir können die gute Nachricht verkünden, dass die Darßbahn kommt», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Zuvor hatte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) das Kabinett über die Zusage des Bundes informiert, ein Drittel der Kosten für die neue Meiningenbrücke zu übernehmen. Das Land und die Usedomer Bäderbahn als Streckenbetreiber übernehmen ebenfalls je ein Drittel.

Die neue Brücke zwischen Festland und Halbinsel soll das bisher nur für Autos nutzbare alte Bauwerk ersetzen. Die neue Drehbrücke kann künftig für Bahn- und Straßenverkehr genutzt werden. Die Baukosten werden auf über 50 Millionen Euro geschätzt, knapp die Hälfte der veranschlagten Gesamtinvestitionen.

Diese wurde bislang mit etwa 115 Millionen Euro angegeben, könnte laut Pegel wegen der Baupreisentwicklung aber auch höher ausfallen. Bislang habe das Land etwa drei Millionen Euro bereitgestellt, um die Planungen weiter voranzutreiben. Örtliche Bürgerinitiativen und Umweltschützer fordern seit vielen Jahren die Reaktivierung der gesamten Strecke, für die auf Zingst und Darß die Gleistrasse neu geschaffen werden muss. Pegel erwartet konkrete Baumaßnahmen für Mitte der 2020er Jahre. «Die Brücke ist der neuralgische Punkt», sagte er.

Schwesig bezeichnete die insgesamt knapp 50 Kilometer lange Darßbahn als eines der wichtigsten Projekte für Vorpommern. Die Bahnstrecke von Velgast über Barth und Zingst bis nach Prerow diene der besseren touristischen Erschließung der beliebten Urlaubsregion an der Ostsee, und sie bringe der Bevölkerung Entlastung vom Autoverkehr und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Das Bekenntnis zur Darßbahn sei auch als Signal zu verstehen, dass die Politik in Zeiten der Klimadiskussion wieder stärker auf die Bahn setze, betonte Schwesig. Ähnlich äußerte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einer Mitteilung: «Mit der Schiene und einem attraktiven Zugverkehr stärken wir Deutschland gezielt - neben den Fernverbindungen auch die touristischen Regionen und den ländlichen Raum», hieß es darin.

Mit der Entscheidung zum Bau der Darßbahn könne perspektivisch ein Verkehrskollaps in der Tourismusregion abgewendet werden, erklärte die Verkehrsexpertin der Landtags-Linksfraktion, Mignon Schwenke. «Wenn weniger Autos die Orte belasten, ist das gut für Einheimische und Gäste», sagte sie.

Die Darßbahn war 1910 in Betrieb genommen worden und verband das Boddenstädtchen Barth auf dem Festland mit Prerow an der Nordspitze des Darß. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Gleise teilweise als Reparationsleistungen demontiert. Mit Auflösung von NVA-Stützpunkten in der Region 1990 wurde auch die Strecke Barth-Bresewitz nicht mehr benötigt und der Verkehr eingestellt. Seit 2002 bedient die Usedomer Bäderbahn (UBB) den Abschnitt zwischen Velgast an der Fernstrecke Rostock-Stralsund und Barth regelmäßig mit Nahverkehrszügen.