Fußball : Dank Pascal Breier: Rostock feiert siegreichen Auftakt

Hansa Rostock startet mit einem 3:1 über Rot-Weiß Erfurt erfolgreich in das Fußballjahr 2018 gestartet. Debütant Pascal Breier und Sturmpartner Karim Benyamina erzielen die Tore. Hansa bleibt an den Aufstiegsplätzen dran.

von dpa

28. Januar 2018, 10:28 Uhr

Pascal Breier war nach seinem Doppelpack bester Laune. «Das ist schon ein Supergefühl. Ich werde wohl den ganzen Abend grinsend durch die Gegend laufen. Ich hätte mir den Start nicht besser ausmalen können», sagte der Angreifer am Samstag nach seinem gelungenen Einstand im Trikot von Fußball-Drittligist Hansa Rostock. Der Stürmer, der in der Winterpause vom VfB Stuttgart II an die Küste gewechselt ist, steuerte zwei Tore zum 3:1 (1:0)-Sieg über den FC Rot-Weiß Erfurt bei.

In der 71. Minute staubte Breier in bester Mittelstürmer-Manier per Kopf zum 2:1 ab. Zwölf Minuten später ließ er seinen Gegenspieler einfach stehen, drehte sich um ihn herum und schoss unten links zum 3:1 ein. Der Doppelpack des 25-Jährigen begeisterte die Hansa-Fans unter den 11 700 Zuschauern im Ostseestadion, und auch die Mitspieler zollten ihrem neuen Nebenmann Anerkennung. «Das hat er überragend gemacht», meinte Innenverteidiger Julian Riedel.

Zuvor hatte Breiers Sturmpartner Karim Benyamina die Hanseaten nach 27 Minuten in Führung geschossen. «Breier ergänzt sich gut mit Benyamina. Davon profitieren die beiden und die ganze Mannschaft», lobte Pavel Dotchev sein neues Sturmduo.

Breier und Benyamina wirbelten die Gäste-Abwehr durcheinander und hat maßgeblichen Anteil am elften Rostocker Saisonsieg. «Ich bin hoch zufrieden. Die Jungs haben das super gemacht. Wir haben so viele gute Szenen nach vorn gehabt und hätten noch das eine oder andere Tor mehr machen können», sagte Dotchev, mahnte aber zugleich: «Wir haben noch einige Chancen liegenlassen. Das Gegentor darf nicht passieren. Da waren wir zu unbekümmert.»

Das Erfurter Gegentor von Ahmed Waseem Razeek (62.) ärgerte auch Innenverteidiger Riedel. Aber auch er hatte einen positiven Ansatz parat. «Nach dem 1:1 sind wir zurückgekommen. Das zeigt unsere Entwicklung», sagte der 26-Jährige, der wie der Großteil seiner Nebenleute erst seit dem vergangenen Sommer beim einstigen Bundesligisten spielt.

Am Ende der Entwicklung sehen sich die Rostocker noch nicht. «Wir müssen so weiterspielen. Dann ist noch viel drin», glaubt Mittelfeldspieler Bryan Henning. Die nächste Aufgabe ist der SV Meppen. Gegen den Aufsteiger wollten die Rostocker das 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Dotchev warnte: «Das ist ein schwerer, unangenehmer Gegner: zu Hause ist er sehr stark. Da müssen wir wieder eine Topleistung abrufen.»