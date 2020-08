Literatur : Daniela Krien erhält Sächsischen Literaturpreis 2020

Daniela Krien erhält den mit 10 000 Euro dotierten Sächsischen Literaturpreis 2020. Die in Leipzig lebende Autorin bekommt die Auszeichnung für ihre bisherigen Prosawerke, teilte das Kulturministerium am Freitag in Dresden mit. «Die Fachjury würdigt mit ihrer Entscheidung eine wichtige und faszinierende Autorin, die mit einem präzisen Blick selbstbewusste Frauen in den Mittelpunkt stellt. Ihre Bücher sind bedeutende sprachliche Kunstwerke. Sie regen zum Nachdenken über die Gesellschaft, unsere Umgebung und nicht zuletzt über uns selbst an», erklärte Ministerin Barbara Klepsch (CDU).

von dpa

07. August 2020, 15:39 Uhr