Gesundheit : DAK: Frauen von psychischen Leiden mehr betroffen als Männer

Frauen leiden einer Studie der Krankenkasse DAK zufolge psychisch deutlich stärker unter der Corona-Krise als Männer.

Schwerin | „Noch nie hatten Frauen in Mecklenburg-Vorpommern wegen psychischer Erkrankungen so viele Ausfalltage im Job wie im Corona-Jahr 2020“, erklärte die Landeschefin der DAK-Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern, Sabine Hansen. Ihre Zahl kletterte demnach auf 306 Fehltage je 100 Versicherte. Und: Das waren nach Berechnungen der DAK mehr als doppelt so viele...

