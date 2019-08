von dpa

28. August 2019, 21:27 Uhr

Ein Blitzeinschlag in einem Einfamilienhaus in Laage (Landkreis Rostock) hat am Mittwochabend zu einem Dachstuhlbrand geführt. Feuerwehr und Rettungskräfte seien auf dem Weg zum Haus im Stadtteil Weitendorf, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.