Unfälle : Dachdecker stürzt von Hallendach: Lebensgefährlich verletzt

von dpa

20. Februar 2018, 14:48 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall ist in Bargensdorf bei Neubrandenburg ein Arbeiter etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der 26-Jährige am Dienstag mit Kollegen mit Dachdeckerarbeiten beschäftigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei durch das Hallendach gefallen und müsse mehrfach operiert werden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales sowie weitere Behörden seien in die Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet worden.