Brände : Dachdecker hinterlassen Glutnest: 50 000 Euro Schaden

Neuer Balken statt dichtes Dach: Einen Schaden von rund 50 000 Euro haben Dachdecker in Rowa bei Neubrandenburg verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte am Dienstag nach Feierabend das mit Dachpappe verklebte Dach der riesigen Halle Feuer gefangen. Ein Zeuge sah Qualm und rief die Feuerwehren, von denen wegen der Trockenheit gleich acht Teams anrückten. In der Halle befindet sich auch eine Autowerkstatt.

von dpa

15. August 2018, 08:02 Uhr

Die Kameraden konnten das Feuer löschen, aber nicht verhindern, dass ein Teil des Dachstuhls beschädigt wurde. Ermittler fanden heraus, dass sich vermutlich ein Glutnest beim heißen Verkleben der Dachpappe gebildet hatte. Der Besitzer habe Glück gehabt: In zwei benachbarten Hallen sind auch Boote und Buden für Weihnachtsmärkte gelagert.