Gesellschaft : CSD in Schwerin mit Ministerpräsidentin Schwesig

Mit einer bunten Parade feiern Schwule und Lesben, Bi- und Transsexuelle am Samstag (14.00 Uhr) den Christopher Street Day in Schwerin.

Schwerin | Die Veranstalter erwarten bis zu 1000 Teilnehmer. Geplant sind eine Parade durch die Innenstadt und ein anschließendes Straßenfest auf dem Markt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine Rede halten. In Berlin sind am Samstag mehrere CSD-Demonstrationen geplant. Laut Polizei sind dort 9500 Teilnehmer angemeldet. Der CSD soll an die Rech...

