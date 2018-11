Behinderte : Crone fordert Barrierefreiheit bei Wohnungsneubauten

von dpa

30. November 2018, 15:44 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bürgerbeauftragter Matthias Crone hat Barrierefreiheit bei sämtlichen Neubauvorhaben von Mehrfamilienhäusern gefordert. Ein deutlicher Anteil der Wohnungen müssen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein, verlangte Crone am Freitag in Schwerin mit Blick auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am kommenden Montag. Eine entsprechende Anpassung der Landesbauordnung sei zwingend geboten. «Nur dann wird es bezahlbaren Wohnraum geben, in denen Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Behinderungen selbstbestimmt leben können», sagte Crone. Wer von Anfang an barrierefrei baue, habe kaum Mehrkosten. Jüngsten Angaben zufolge leben im Nordosten rund 355 000 Menschen mit Behinderungen. 218 000 von ihnen gelten als schwerbehindert.