Geschichte : Cottbuser holen sowjetisches Flugzeug aus Garten

Ein ungewöhnliches Kapitel deutsch-sowjetischer Flugzeuggeschichte spielt sich derzeit zwischen Grünz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Cottbus in Brandenburg ab. Ein Team des Flugplatzmuseums Cottbus bereitet eine 29 Tonnen schwere Tupolew 134 auf einen spektakulären Abtransport vor, wie der Besitzer des Flugzeuges, Ernst Baumann, in Grünz sagte. Baumann hatte sich das Flugzeug 1991 aus einer geheimen Kaserne in den Obst- und Gemüsegarten geholt, weil der Gastwirt darin ein Café aufmachen wollte. Das klappte nicht. Nach der Sicherung der Innenausstattung begann am Montag die Demontage der tonnenschweren Hülle mit Leit- und Triebwerken.