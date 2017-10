Geschichte : Cottbuser Flugplatzmuseum holt Flugzeug aus Vorpommern

Nach monatelanger Vorbereitung soll eine einst von der DDR-Staatssicherheit für Anti-Terror-Übungen genutzte russische Passagiermaschine auf die Reise nach Cottbus gehen. Das Flugplatzmuseum in der ostbrandenburgischen Stadt hatte sich um die Übernahme der Tupolew 134 bemüht, die mehr als zwei Jahrzehnte lang in einem Garten im vorpommerschen Grünz (Kreis Vorpommern-Greifswald) gestanden hatte. Die Pläne des bisherigen Besitzers, in dem Flugzeug ein Café einzurichten, waren am Widerstand der Behörden gescheitert. Nun soll die fast 30 Meter lange Maschine mit einer Flügelspannweite von 37 Metern in Cottbus Besucher anlocken.