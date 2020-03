Krankheiten : Coronavirus versperrt auch Weg zu Finanzämtern in MV

von dpa

15. März 2020, 11:08 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern bleiben neben Schulen, Kitas, Kultur- und Freizeiteinrichtungen von Montag an auch Behörden für den Besucherverkehr geschlossen. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ordnete Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) an, dass in den kommenden fünf Wochen in allen zehn Finanzämtern im Land kein Publikumsverkehr stattfinden wird. Nach Einschätzung Meyers bedeutet dies kaum Einschränkungen für die Bürger, da Steuererklärungen mit der Post verschickt oder elektronisch abgegeben werden könnten. «Um auch weiterhin für Fragen erreichbar zu sein, wird die telefonische Erreichbarkeit in den Finanzämtern des Landes ausgebaut», kündigte Meyer an. Zum Schutz der Mitarbeiter solle diesen nach Möglichkeit verstärkt das Arbeiten von zuhause aus gewährt werden.