Krankheiten : Coronavirus: Rostocker Mediziner fordert Umsicht

Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger hat die Menschen wegen des gefährlichen Coronavirus zu einem umsichtigen Verhalten aufgerufen. Dass das derzeit in Asien grassierende Virus auch in Deutschland auftauchen wird, sei für ihn sicher, sagte Reisinger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Virus sei bereits in den weltweiten Reiseverkehr eingeschleust. Zunächst hatte der Sender NDR 1 Radio MV berichtet. Zu den Vorsorgemaßnahmen gehöre beispielsweise regelmäßiges Händewaschen und die Vermeidung von größeren Menschenmengen.

von dpa

22. Januar 2020, 13:02 Uhr

Es sei davon auszugehen, dass bei einer Infektion der Großteil der Betroffenen nur geringe Symptome verspüren werde und keine Lungenentzündung entwickele, sagte Reisinger. Bei den bisher bekannten Todesfällen in China habe es sich um ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen gehandelt. Hier gebe es Ähnlichkeiten mit Grippeviren.