Landtag : Coronavirus: Regierung verzichtet auf Veranstaltungsverbote

Anders als etwa Bayern will die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie Großveranstaltungen im Land nicht unterbinden. «Wir schauen auf jeden Einzelfall. Zur Zeit sind wir der Meinung, dass wir noch keine grundsätzliche Regelungen brauchen, um Veranstaltungen zu untersagen», erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin.

von dpa

11. März 2020, 11:22 Uhr

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 liege im Nordosten bislang bei 14. Bei fast allen verlaufe die Infektion gemäßigt, so dass sie zu Hause in Quarantäne bleiben könnten. Ein 78 Jahre alter Patient wurde laut Glawe in eine Klinik gebracht. Der Minister versicherte, dass die zuständigen Behörden und die medizinischen Einrichtungen im Land auf die Erfordernisse eingestellt seien. Gleichzeitig appellierte er an die Bevölkerung, durch konsequente Hygiene und Verzicht auf nicht erforderliche Reisen zur Eindämmung der Epidemie beizutragen. «Es geht darum, die Ansteckungsgefahren zu minimieren», sagte Glawe.