Krankheiten : Coronavirus: Keine Gottesdienste in evangelischen Kirchen

In den evangelischen Kirchen im Norden sollen vorerst keine Gottesdienste stattfinden. Die Nordkirche empfahl am Freitag ausdrücklich den Verzicht auf Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen. «Kirchengemeinden sollen auf Alternativen zum Gottesdienst vor Ort hinweisen, beispielsweise auf Gottesdienstübertragungen in den Medien», heißt es in einer Pressemitteilung.

von dpa

13. März 2020, 15:38 Uhr

Das Erzbistum Hamburg hatte zuvor bereits alle katholischen Gottesdienste an diesem Wochenende abgesagt. Zum Erzbistum Hamburg gehören rund 400 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Die evangelische Nordkirche hat knapp zwei Millionen Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein.