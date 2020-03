Basketball : Coronavirus: Heimspiel der Rostock Seawolves ohne Zuschauer

Basketball-Zweitligist Rostock Sewaolves wird das Heimspiel am kommenden Freitagabend (19.30 Uhr) in der Rostocker Stadthalle gegen die Gladiators Trier wegen des grassierenden Coronavirus ohne Zuschauer bestreiten müssen. «Wir bedauern die aktuelle Situation sehr. Die Gesundheit hat bei uns oberste Priorität», sagte André Jürgens, 1. Vorsitzender des Stammvereins EBC Rostock, in einer Vereinsmitteilung. «Derzeit beobachten wir die Situation weiter und beraten uns intern, wie es beispielsweise mit bereits verkauften Tickets aussieht.»

von dpa

11. März 2020, 18:16 Uhr

Ursache für die Entscheidung ist nach Vereinsangaben eine Allgemeinverfügung der Hansestadt Rostock vom Mittwoch. Die besagt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern bis zum 10. April 2020 nicht gestattet sind.