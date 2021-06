Gesundheit : Corona-Zahlen im Nordosten sinken: Nur eine Neuinfektion

Das Ziel eines coronafreien Gebiets rückt in Mecklenburg-Vorpommern in greifbare Nähe. Am Sonntag wurde nur ein einziger neuer Fall registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 4,8. Und doch drohen schon neue Probleme, vor allem im Gastgewerbe.

Rostock | Mecklenburg-Vorpommern kämpft sich immer näher an sein Ziel heran coronafrei zu werden. Am Sonntag wurde lediglich eine einzige Corona-Neuinfektionen registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Das seien zehn weniger als vor einer Woche und neun weniger als am Samstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag um 0,1 auf 4,8. ...

