Schulen : Corona-Tests an Ludwigsluster Gymnasium angelaufen

In Ludwigslust haben am Montagmorgen die Corona-Tests für Schüler des vorsorglich geschlossenen Goethe-Gymnasiums begonnen. Für 205 Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zwölf, die in der Vorwoche Kontakt zu zwei infizierten Lehrern hatten, sei dafür ein detaillierter Zeitplan entwickelt worden. Damit sollten weitere Begegnungen untereinander vermieden werden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die betroffenen Schüler waren von der zuständigen Behörde in Quarantäne geschickt worden, nachdem sich am Samstag herausgestellt hatte, dass nicht nur ein Lehrer infiziert ist, sondern sich insgesamt drei Pädagogen angesteckt haben.

von dpa

10. August 2020, 11:06 Uhr