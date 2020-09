Schulen : Corona-Tests: 600 Erwachsene und Kinder in Schulen und Kitas

In den Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern sollen jeweils 300 Erwachsene und Kinder für die Wissenschaft auf das Coronavirus getestet werden. Bei den teilnehmenden Lehrern und Kita-Fachkräften soll außerdem ein Antikörpertest vorgenommen werden, wie das Sozial- und das Bildungsministerium am Montag in Schwerin gemeinsam mitteilten.

von dpa

07. September 2020, 13:20 Uhr