Gesundheit : Corona-Notbremse in Mecklenburg-Vorpommern besiegelt

Zum Start in die neue Woche müssen sich die Menschen im Nordosten auf zahlreiche verschärfte Corona-Beschränkungen einstellen. Betroffen sind etliche Bereiche des täglichen Lebens. Und auch jene, die einen Zweitwohnsitz oder Kleingarten in Mecklenburg-Vorpommern haben.

Schwerin | Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat die bereits angekündigten verschärften Corona-Maßnahmen endgültig beschlossen. Damit müssen von kommenden Montag an etwa viele Geschäfte wieder schließen, Kitas und Schulen haben grundsätzlich geschlossen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am späten Freitagabend in Schwerin mitteilte. Zudem ...

