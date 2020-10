Gesundheit : Corona-Neuinfektionen: Mediziner mahnt zur Vorsicht

Angesichts der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in der vergangenen Woche in Mecklenburg-Vorpommern hat der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger die Menschen zur Vorsicht aufgerufen. «Familienfeiern sollten auf den engsten Familienkreis begrenzt bleiben», sagte Reisinger am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Partys sollten möglichst umgangen und auf Reisen in Pandemiegebiete verzichtet werden. «Wann immer es möglich ist, sollten Masken getragen werden.» Der Mediziner betonte, dass das auch für Aufenthalte im Freien gelte, wenn in Ansammlungen der nötige Abstand nicht gewährleistet ist.

von dpa

05. Oktober 2020, 13:54 Uhr