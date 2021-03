Gesundheit : Corona-Lockerungen zum Wochenstart im Nordosten

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Am Montag treten diese in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Freuen kann sich zum Beispiel der Einzelhandel.

Schwerin | Die Bürgerinnen und Bürger Mecklenburg-Vorpommerns können sich zum Wochenstart auf einige gelockerte Corona-Maßnahmen einstellen. Seit Montag sind Treffen mit maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten möglich, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Lebt ein Paar nicht in einer gemeinsamen Wohnung, zählt es dennoch als ein Haushalt. Zuvor durfte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.