Prostitution : Corona-Landesverordnung: Kritik an Prostitutions-Verbot

Das ausdrückliche Verbot von Prostitution durch die geänderte Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Kritik. «Für die Sexarbeiterinnen ist das ein Schlag ins Gesicht», sagte Sandra Kamitz von der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit, SeLA, am Montag. Vor allem für Frauen aus dem europäischen Ausland, die in der Corona-Krise nun nicht auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen könnten, verschärfe sich damit die finanzielle Notlage weiter. «Sie sind gezwungen, sich irgendwie Geld zu beschaffen», erklärte Kamitz. Hilfen aus einem Spendenfonds von jeweils 500 bis 1200 Euro hätten nur die größte Not lindern können.

von dpa

13. Juli 2020, 12:45 Uhr