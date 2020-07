Bildung : Corona-Krise: Schülerrat fordert mehr Schutz in Schulbussen

Der Landesschülerrat hat vor dem Schuljahresbeginn am Montag Maßnahmen für einen besseren Corona-Infektionsschutz im Schulbusverkehr gefordert. «Während im Unterricht auf kleine Gruppen gesetzt wird, ist der Schulweg in Bussen und Bahnen nicht näher an Corona angepasst», kritisierte der Vorsitzende Jakob Liebich am Donnerstag. Voll gepackte Schulbusse seien für die meisten Schülerinnen und Schüler Alltag. «Kleine Gruppen in der Schule bringen wenig, wenn danach alle Schüler zusammen im Bus auf engem Raum hocken.»

von dpa

30. Juli 2020, 14:37 Uhr