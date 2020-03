Krankheiten : Corona-Krise: Neubrandenburg reduziert Bus- und Zugangebot

An der Mecklenburgischen Seenplatte können Fahrgäste im Zusammenhang mit der Corona-Krise ab Donnerstag kostenlos Bus und Zug fahren - allerding nur nach reduzierten Fahrplänen. Das hat der Landkreis in Neubrandenburg mitgeteilt. Hintergrund sei vor allem die Schließung der Schulen bis nach Ostern, wodurch der Schülerverkehr bis mindestens 20. April wegfällt. Die Seenplatte ist mit 5500 Quadratkilometern der nach Fläche mit Abstand größte Landkreis in Deutschland.

von dpa

18. März 2020, 09:01 Uhr

So fahren Busse in den Städten Neubrandenburg, Neustrelitz, Demmin und Waren an der Müritz dann wie Sonntags, erklärte eine Sprecherin. Der Linienverkehr durch den Kreis laufe nach Ferienfahrplan, also unter anderem noch stündlich von Röbel über Waren nach Neubrandenburg und zurück. Die Züge auf den Bahnstrecken Neustrelitz-Mirow sowie Waren-Malchow seien ebenfalls nach einem eingeschränkten Fahrplan unterwegs.

Kontakt zwischen Fahrern und Fahrgästen solle minimiert werden. So müssten Passagiere immer die hinteren Türen zum Ein- und Aussteigen nutzen und sollten Kontakte zu Fahrern und anderen Fahrgästen vermeiden. Fahrscheine würden nicht verkauft. Die Menschen seien trotzdem aufgefordert, den Nahverkehr zu nutzen. Die Schweriner Landesregierung hat Einwohner aufgefordert, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren, um das Infektionsrisiko durch das neuartige Coronavirus einzudämmen.