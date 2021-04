Handel : Corona-Krise: Netto-Handelskette mit 10 Prozent mehr Umsatz

Die vor allem in Nordostdeutschland tätige Supermarktkette Netto hat während der Corona-Krise 2020 deutlich zugelegt.

Stavenhagen | Wie das Unternehmen am Freitag in Stavenhagen (Mecklenburgiche Seenplatte) mitteilte, stieg der Umsatz auf 1,25 Milliarden Euro, etwa zehn Prozent mehr als 2019. Dazu habe die zunehmende Arbeit von zu Hause sowie die geschlossene Gastronomie beigetragen, wodurch sich Kunden mehr selbst versorgen mussten. Die 1990 in Mecklenburg-Vorpommern gestartet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.