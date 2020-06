Gesundheit : Corona-Krise: Bürgermeister danken Bürgern für ihr Verhalten

Bürgermeister mehrerer Städte im Nordosten haben sich in einem offenen Brief für das Verhalten der Menschen in der Corona-Krise bedankt. «Die Infektionszahlen sind niedrig in unserem Land, dank des verantwortlichen Handelns aller. Auf diese Verantwortung unserer Bürgerinnen und Bürger vertrauen wir auch in den kommenden Wochen», teilten die Oberbürgermeister Schwerins, Stralsunds, Neubrandenburgs, Greifswalds und der Bürgermeister Wismars am Dienstag gemeinsam mit.

von dpa

02. Juni 2020, 15:36 Uhr

Die bisherigen Corona-Maßnahmen hätten gegriffen. Der Preis in der Corona-Krise sei für manche enorm hoch, mitunter zu hoch. Gleichzeitig riefen sie zu einem weiteren solidarischen Miteinander auf. Mecklenburg-Vorpommern hat absolut und auch bezogen auf die Bevölkerung die mit Abstand wenigsten nachgewiesenen Corona-Infektionen.