Konjunktur : Corona-Krise belastet ostdeutschen Maschinenbau

Die Corona-Pandemie hat den ostdeutschen Maschinenbauern in den vergangenen Monaten zu schaffen gemacht. Schuld daran seien Umsatzeinbußen und fehlende Aufträge, wie der Verband Deutscher Maschinenbauer (VDMA) Ost, am Mittwoch in Leipzig mitteilte. So bewerteten zwei von drei Unternehmen im zweiten Quartal ihre aktuelle Geschäftslage als negativ. Hinsichtlich der Erwartungen für die nächsten Monate zeigten sich aber gut 70 Prozent der Firmen wieder zuversichtlicher. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des VDMA Ost unter 350 Mitgliedern in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

15. Juli 2020, 14:18 Uhr