Gesundheit : Corona-Fall in Franzburg: Alle Kontaktpersonen coronafrei

Nach der coronapositiven Testung eines 12-jährigen Schülers am vergangenen Sonntag hat das Landratsamt in Stralsund erste Entwarnung für die Kontaktpersonen gegeben. Alle am Montag erfolgten 60 Tests seien negativ ausgefallen, teilte der Landkreis Vorpommern-Rügen am Dienstag mit. Am Donnerstag werde ein zweiter Abstrichtest folgen. Sollten diese Testergebnisse auch negativ sein, könnte die Quarantäne für die Kontaktpersonen des Schülers zum Montag kommender Woche aufgehoben werden. Dann werde auch der Unterricht für alle Klassen wieder regulär stattfinden.

von dpa

25. August 2020, 14:26 Uhr