Gesundheit : Corona-Fall bei Neptun Werft in Rostock

Bei der Neptun Werft in Rostock gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Der betroffene Mitarbeiter und die Kollegen, die mit ihm im direkten Kontakt waren, befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Werft am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet. Insgesamt seien etwa 30 Menschen in Quarantäne.

von dpa

24. Juni 2020, 18:09 Uhr

Laut Neptun Werft hatte der infizierte Mitarbeiter Kontakt zu einem Lieferanten, bei dem zwei Corona-Fälle festgestellt worden waren. Alle weiteren Mitarbeiter des Lieferanten, die auf der Werft im Einsatz waren, seien auf das Virus getestet worden. Weitere Testergebnisse seien allesamt negativ, sagte ein Sprecher. Um wie viele Tests es sich handelte, war zunächst unklar.