Krankenhäuser : Corona-Fall am Klinikum Neubrandenburg: Pflegerin betroffen

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg hat einen weiteren Corona-Fall. Wie es am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwoch eine Infektion bei einer Pflegerin festgestellt, die auf der Herzstation arbeitete. In der Folge wurde die Station für Besucher geschlossen. Neue kardiologische Patienten, deren Operationen aufgeschoben werden können, würden derzeit nicht aufgenommen, hieß es. Alle Kontaktpersonen im Krankenhaus, darunter Patienten und Mitarbeiter, seien getestet worden. Die ersten Tests seien negativ gewesen.

von dpa

08. Oktober 2020, 16:25 Uhr