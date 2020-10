Schulen : Corona-Fälle an deutsch-polnischer Schule: Schulstart unklar

Nach mehreren Corona-Fällen am deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) wird die Schule nach den Herbstferien höchstens mit der Hälfte der Schüler und weniger Lehrern starten. «Alle Schüler und Lehrer, die zu den Verdachtsfällen gehören, bleiben strikt 14 Tage in Quarantäne», sagte der Sprecher des Landkreises Achim Froitzheim am Mittwoch in Greifswald. Die einwöchigen Ferien enden an diesem Freitag, die Quarantäne würde eine Woche länger dauern.

von dpa

07. Oktober 2020, 08:46 Uhr