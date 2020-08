Gesundheit : Corona-Entwarnung: Seniorin wird entlassen, Besuch möglich

Corona-Entwarnung an der Asklepios-Klinik in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Der vierte und letzte Test bei einer 90 Jahre alten Patientin auf das Virus Sars-CoV-2 war wieder negativ. Damit kann die Frau in Kürze entlassen werden, wie eine Sprecherin des Krankenhauses am Mittwoch sagte. Sie soll in ein Pflegeheim kommen. Auch das vorübergehend verhängte strikte Besuchsverbot für das 300-Betten-Haus sei wieder aufgehoben worden.

von dpa

05. August 2020, 15:58 Uhr