Medien : Cornelia Nenz neue Vorsitzende des NDR Rundfunkrats

Cornelia Nenz aus Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag zur neuen Vorsitzenden des NDR Rundfunkrats gewählt worden. Sie ist Nachfolgerin von Günter Hörmann aus Hamburg, teilte der Sender mit. Nenz werde das Amt turnusgemäß am 2. September antreten. Sie vertritt im Rundfunkrat den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern, ihr Vorgänger war von der Verbraucherzentrale Hamburg entsandt. Der Vorsitz in dem ehrenamtlichen Gremium wechselt alle 15 Monate in der Reihenfolge Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

von dpa

06. Juli 2018, 17:35 Uhr

Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der Programmanforderungen und berät den Intendanten in allgemeinen Programmangelegenheiten. Zu den gesetzlich festgelegten Aufgaben des Gremiums gehören die Wahl und Abberufung des Intendanten und die Genehmigung des jährlichen Wirtschaftsplans.