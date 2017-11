Raumfahrt : Chen Dong zu Raumfahrttagen erwartet

Der chinesische Raumfahrer Chen Dong wird von diesem Donnerstag an zu den «Tagen der Raumfahrt» an der Mecklenburgischen Seenplatte erwartet. Der 38-Jährige wird bis zum 20. November mit anderen chinesischen Raumfahrtexperten an Veranstaltungen in Neustrelitz, Burg Stargard und Neubrandenburg teilnehmen, wie die Initiatoren der Veranstaltungsreihe am Dienstag mitteilten. Der «Taikonaut» war im Oktober 2016 mit einem Kommandanten für rund einen Monat auf die chinesische Raumstation Tiangong 2 geflogen.