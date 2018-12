Energie : Chefwechsel beim Stromnetzbetreiber 50Hertz

von dpa

05. Dezember 2018, 10:08 Uhr

Führungswechsel beim ostdeutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz: Geschäftsführer Boris Schucht (51) verlässt das Unternehmen Ende Februar nach neun Jahren. Wie 50Hertz am Mittwoch mitteilte, will sich der Manager neuen Herausforderungen stellen. Welche dies sein werden, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher. Auch Schuchts Nachfolge muss noch geregelt werden. 50Hertz betreibt das Übertragungsnetz mit Hochspannungsleitungen in Ostdeutschland und Hamburg. Im Sommer hatte die bundeseigene Kfw-Bank 20 Prozent des Unternehmens übernommen, um einen Einstieg Chinas zu verhindern. Die übrigen 80 Prozent gehören dem belgischen Versorger Elia.