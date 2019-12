Gewerkschaften : Chef der IG Metall Küste: Arbeitsplätze werden umgedreht

Gerade hat Daniel Friedrich die Position des Bezirksleiters der IG Metall Küste übernommen, da wartet auch schon die erste Bewährungsprobe. Die Tarifverhandlungen im Frühjahr stehen unter dem Vorzeichen eines raschen digitalen Wandels in den Betrieben.

23. Dezember 2019, 10:17 Uhr

Der Wandel in der Arbeitswelt durch die zunehmende Digitalisierung wird nach Einschätzung der IG Metall Küste eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre. «In den nächsten 12 bis 120 Monaten werden alle Arbeitsplätze einmal umgedreht», sagte Daniel Friedrich, der neue Bezirksleiter der IG Metall Küste, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien die verschiedenen Branchen und Betriebe in Norddeutschland unterschiedlich weit auf dem Weg zum digitalen Unternehmen vorangeschritten. Vorn liege die Automobilindustrie.

Vor allem in den Verwaltungen der Unternehmen würden immer mehr Aufgaben von Computern übernommen. «Es geht darum, diesen Trend zu gestalten», sagte Friedrich. «Wir müssen am Ende nicht weniger, sondern mehr Beschäftigte haben.» Der Weg dorthin führe über Qualifizierung der Mitarbeiter, aber auch über die Weiterentwicklung der Produkte und Geschäftsmodelle der Unternehmen.

Der 44-jährige Friedrich hat die Leitung der IG Metall Küste Anfang Dezember als Nachfolger von Meinhard Geiken übernommen, der in den Ruhestand getreten ist. Zuvor war er Geschäftsführer der IG Metall Lübeck-Wismar. Die Gewerkschaft steht nach seiner Einschätzung im Norden gut da. «Die Mitgliederentwicklung ist stabil bis leicht positiv; wir sind jünger geworden, haben mehr Frauen und mehr Angestellte als Mitglieder.»

Auch in den 16 Geschäftsstellen der IG Metall Küste seien zum Teil neue Geschäftsführer im Amt, so dass nun ein neues Team antrete. «Wir müssen nicht umsteuern, aber weiterentwickeln», sagte Friedrich. Es sei gelungen, die Mitglieder stärker in die Arbeit der Gewerkschaft einzubeziehen und damit die IG Metall stärker in der Arbeitnehmerschaft zu verankern.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit steht Friedrich vor seiner ersten Tarifrunde als Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite. Tarifpolitik ist ihm ein vertrautes Feld, das er bereits früher in der Bezirksleitung bearbeitet hat. In der bevorstehenden Tarifrunde gehe es um mehr Geld, aber ebenso um die Sicherung und den Aufbau von Beschäftigung und die betriebliche Altersvorsorge. Ihre Forderungen werde die IG Metall bis Ende Februar erarbeiten und aufstellen.

«Wir haben im Norden schon immer einen konstruktiven Dialog mit der Arbeitgeberseite geführt, auch zwischen den Tarifverhandlungen», sagte der Gewerkschaftschef. So gebe es in Rostock das gemeinsame Projekt «mv-works», das sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigten auseinandersetzt. Friedrich will auch spezielle Nord-Probleme voranbringen, wie die höheren tariflichen Arbeitszeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Das müsse 30 Jahre nach der Einheit endlich beseitigt werden.