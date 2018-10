Notfälle : Charterboot läuft auf Grund: Urlauber auf Müritz gerettet

Auf der Müritz bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind fünf Urlauber mit einem gemieteten Boot auf Grund gelaufen. Sie wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt, wie die Wasserschutzpolizei am Mittwoch mitteilte. An Bord der etwa 13 Meter langen Jacht befand sich demnach eine Gruppe Urlauber aus Thüringen, sagte ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge führten ungünstige Wind- und Wetterverhältnisse sowie die Revierunkenntnis des Bootsführers dazu, dass das Boot am östlichen Ufer des Sees auf Grund lief.

von dpa

03. Oktober 2018, 12:59 Uhr

Die fünf Urlauber wurden von den Rettungskräften von Bord geholt und zurück nach Waren gebracht. Das Boot wurde vor Ort verschlossen und zusätzlich gesichert, da eine Bergung aufgrund der Wetterlage zunächst nicht möglich war. Diese werde den Angaben zufolge voraussichtlich in den nächsten Tagen durch das Vermietungsunternehmen selbst durchgeführt.