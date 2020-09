Kommunen : Champions: Neubrandenburg legt «Walk of Sport» an

Die Stadt Neubrandenburg ehrt die erfolgreichsten und bekanntesten Sportler aus der Region künftig mit einem besonderen Weg: dem «Walk of Sport». Die erste Bronzeplakette für die bisherigen Olympiasieger, Welt- und Europameister wird am 22. September im Stadtzentrum für den Kanuten Andreas Dittmer enthüllt, wie eine Stadtsprecherin am Dienstag sagte. Der 48-jährige Dittmer war dreimal Olympiasieger im Canadier, zuletzt 2004, sowie mehrfacher Weltmeister und damals beim Sportclub Neubrandenburg. Dittmer wechselt ab Oktober 2020 auch zum deutschen Kanuverband als Trainer, wofür Neubrandenburg ein Bundesstützpunkt ist.

von dpa

15. September 2020, 17:33 Uhr