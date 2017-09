Wahlen : CDU-Youngster Amthor holt Direktmandat in Südvorpommern

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 23:23 Uhr

Mit dem 24-jährigen CDU-Politiker Philipp Amthor zieht ein Neuling in den Bundestag. Der in Ueckermünde geborene Jurist setzte sich am Sonntag mit 31,2 Prozent der Erststimmen im vorpommerschen Wahlkreis 16 durch. Der Sieg des CDU-Nachwuchspolitikers galt als unsicher, weil die AfD bei der Landtagswahl vor einem Jahr in der Region die CDU vielfach hinter sich gelassen hatte. Ihr Bundestags-Kandidat Enrico Komning kam auf 23,5 Prozent. Amthor, jüngster Direktkandidat der CDU bundesweit, hatte das erste Mal für den Bundestag kandidiert. Er übernimmt das Direktmandat von seinem Parteifreund Matthias Lietz, der aus Altersgründen nicht wieder angetreten war.

