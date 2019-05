Rente : CDU-Wirtschaftsrat warnt vor Grundrente ohne Bedarfsprüfung

Der Wirtschaftsrat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat vor Plänen für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsüberprüfung gewarnt, wenn diese auch aus Beiträgen der Sozialversicherung finanziert werden soll. «Ein solches Vorgehen wäre absolut verantwortungslos und ein Anschlag auf die Beitragszahler», sagte Andreas Mau, Vorsitzender des Wirtschaftsrates. Die Rücklagen der Renten- und Krankenkassen seien zu gering.

Er forderte ein Renteninformationssystem, mit dem alle sehen könnten, wo sie stehen und wie sich Rentenreformen auf die eigene Situation auswirken würden. Dies würde für mehr Transparenz sorgen und den Menschen Sorgen vor Altersarmut nehmen, die oftmals unbegründet seien.

Hintergrund der Forderung sind Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Grundrente Berichten zufolge unter anderem aus Beitragsmitteln der Sozialkassen finanzieren will, was die Union strikt ablehnt. Die jüngste Steuerschätzung ergab, dass der Bund in den nächsten Jahren voraussichtlich 10,5 Milliarden Euro weniger Steuern einnehmen wird als geplant.