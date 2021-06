Parteien : CDU will Programm für Landtagswahl auf den Weg bringen

Seit 15 Jahren ist die CDU Junior-Partner der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Das wollen die Christdemokraten Ende September bei der Landtagswahl ändern. Am Freitag berät die Partei über das entsprechende Programm dazu.

Güstrow | Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns will auf einem Parteitag am Freitag in Güstrow (Landkreis Rostock) ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl auf den Weg bringen. „Bei uns sind die Klassiker der CDU deutlich zu erkennen. Es geht um die Wirtschaft, es geht um den Tag eins nach Corona. Es steht die Frage nach der Arbeitsplatzsicherheit im Raum und da wollen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.