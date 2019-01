Parteien : CDU-Vorstand schlägt Werner Kuhn für Europaparlament vor

Der CDU-Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern hat den Europaabgeordneten Werner Kuhn aus Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) als Spitzenkandidaten für die Europawahl am 26. Mai vorgeschlagen. Dies geht aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervor. Der 63-Jährige ist bereits seit 2009 Mitglied des Europaparlaments und dort stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Fischerei. In Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich Kuhn unter anderem als Landesvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

von dpa

09. Januar 2019, 11:53 Uhr

Der Landesvorstand der CDU hat bei einem Treffen am Dienstag auch Vorschläge für die weiteren Listenplätze zur Europawahl unterbreitet: Auf den Plätzen zwei bis fünf sollen demnach Jascha Rainer Dopp, Wendy Ruddies, Frieder Weinhold und Simone Borchardt folgen. Beschlossen werden soll die Landesliste bei einem Parteitag am 18. Januar in Rostock.

Nicht überall setzen die Landesvorstände der CDU auf altgediente Kader: In Nordrhein-Westfalen sorgte die Entscheidung des dortigen Vorstands für Aufsehen, Elmar Brok nicht für die Europawahl am 26. Mai zu nominieren. Der 72-Jährige ist der dienstälteste und einer der bekanntesten deutschen Abgeordneten im Europarlament. Abgestimmt wird in NRW bei einem Parteitag am 26. Januar. Brok sagte, er behalte sich vor, auf der Landesdelegiertenversammlung zu kandidieren. Das Votum des Landesvorstandes sei ja nur ein Vorschlag.