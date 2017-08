Landtag : CDU und SPD streiten über Weg zu besseren Löhnen in MV

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwerin (dpa/mv) - Im Streben nach einer höheren Tarifbindung in den Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns wird die Kluft zwischen den Regierungspartnern SPD und CDU tiefer. Der CDU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Waldmüller machte am Montag deutlich, dass seine Partei die Zahlung von Tariflöhnen nicht als notwendige Bedingung für eine staatliche Investitionsförderung betrachte. Kein Unternehmen dürfe gezwungen werden, Tariflöhne zu zahlen, sagte Waldmüller unter Hinweis auf die Tarifautonomie. Er reagierte damit auf Aussagen des SPD-Abgeordneten Jochen Schulte, der sich am Wochenende unter Berufung auf den gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine stärkere Kopplung der Fördermittelvergabe an Tarifgehälter ausgesprochen hatte.

erstellt am 14.Aug.2017 | 14:44 Uhr