Landtag : CDU sichert Bestand der Krankenhauslandschaft zu

Als Reaktion auf die massiven Proteste gegen die Schließung der Kinderstation am Kreiskrankenhaus Wolgast hat die CDU im Schweriner Landtag den Bestand der aktuellen Krankenhauslandschaft zugesichert. «Wir sind uns mit dem Minister darin einig, dass alle Krankenhausstandorte in Mecklenburg-Vorpommern erhalten werden müssen», erklärte der CDU-Gesundheitsexperte Sebastian Ehlers am Donnerstag nach einer Sitzung des Wirtschafts- und Gesundheitsausschusses, der sich mit den Thema Wolgast befasste.