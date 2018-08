Agrar : CDU-Politikerin will Auszahlung der EU-Agrar-Beihilfen

Schwerin (dpa/mv) - Die CDU-Agrarexpertin Beate Schlupp fordert die vorzeitige Auszahlung der EU-Direktbeihilfen an die Landwirte. Die von Ernteausfällen durch die Dürre geplagten Bauern benötigen Geld, um Futter und Saatgut für die Herbstbestellung zu kaufen. «Eine Auszahlung der europäischen Beihilfen im Dezember kommt für zahlreiche Unternehmen zu spät und würde sie in existenzielle Gefahr bringen», sagte die agrarpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion am Dienstag in Schwerin. Sollte eine vorzeitige Auszahlung aufgrund europäischer Vorgaben nicht möglich sein, müsse eine Zwischenfinanzierung durch das Land erfolgen, forderte Schlupp.

von dpa

07. August 2018, 15:55 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte auf ihrer Erntetour Ende voriger Woche gesagt, das Land sei zu Hilfen bereit und fände es auch gut, wenn die EU-Beihilfen eher ausgezahlt werden würden. Die EU müsse aber dann auf eine Kontrolle verzichten, die sonst bis zum Jahresende noch fällig wäre. Diese sei nicht bis zu einer Auszahlung der Gelder Ende September zu schaffen.