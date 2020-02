Schulen : CDU-Politiker will Inklusionsstrategie auf Prüfstand stellen

Der CDU-Bildungspolitiker Marc Reinhardt sieht im angekündigten berufsbegleitenden Referendariat für Seiteneinsteiger-Lehrkräfte nur einen Schritt hin zu mehr Qualität an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. «Ich bin dringend dafür, dass wir auch über andere Aspekte sprechen, die angegangen werden müssen», sagte Reinhardt am Freitag. So müsse der Posten des Schulleiters «dringend» attraktiver werden, damit unbesetzte Stellen endlich besetzt werden könnten. «Das kann man über Anpassungen bei der Vergütung, aber auch über Anrechnungsstunden lösen», schlug der Politiker vor.

von dpa

28. Februar 2020, 12:05 Uhr

Die Inklusionsstrategie des Landes will Reinhardt auf den Prüfstand stellen. «Wenn ich die Signale der Bundesfamilienministerin richtig deute, dann scheint es gute Argumente für eine gewisse Kursänderung zu geben bis hin zu einer Renaissance der Förderschule», sagte er. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte sich bei einem Besuch einer Förderschule für Lernschwache in Neukloster (Nordwestmecklenburg) am Dienstag skeptisch zu den Schließungsplänen für die 38 Förderschulen dieser Art in MV bis zum Jahr 2027 geäußert. Sie finde den Inklusionsgedanken grundsätzlich gut, doch Förderschulen könnten Manches leisten, das an einer herkömmlichen Schule nicht möglich sei, hatte Giffey gesagt. Reinhardt erklärte: «Ich freue mich auf ein Gesprächsangebot des Koalitionspartners.» Die SPD und das SPD-geführte Bildungsministerium haben sich bisher nicht zu Giffeys Äußerungen erklärt.

Auch der Unterrichtsumfang älterer Lehrkräfte gehöre noch einmal auf die Tagesordnung. «Sämtliche bildungspolitische Veränderungen der letzten 30 Jahre hatten immer die Bestandslehrkräfte zu schultern, ich bin sehr dafür, dass wir dies in Form von Abminderungsstunden stärker honorieren.» Lehrer ab 63 Jahren müssen für das gleiche Geld bereits vom kommenden Schuljahr an vier Stunden weniger unterrichten. Jüngere: 23 statt 27 Wochenstunden an Gymnasien und Regionalschulen. Bisher gibt es ab 57 Jahren eine Abminderungsstunde, ab 60 eine zweite. Nun sollen zwei weitere mit 63 wegfallen.