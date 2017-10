Soziales : CDU-Politiker beklagt Gefälligkeiten bei AWO Müritz

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

erstellt am 09.Okt.2017 | 17:00 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Nach Angaben von CDU-Landtagsmitglied Sebastian Ehlers haben erhebliche Lücken in der internen Kontrolle des AWO-Kreisverbandes Müritz fragwürdige Finanzgeschäfte begünstigt. «Anders lässt sich nicht erklären, dass über Jahre ungestört ein Gestrüpp aus gegenseitigen Gefälligkeiten wuchern konnte. Mich beschämt die Kaltschnäuzigkeit, mit der sich Menschen bereichert haben, deren Aufgabe es ist, sich um die Schwächsten unserer Gesellschaft zu kümmern», erklärte Ehlers am Montag nach der Sitzung des Parlamentarischen AWO-Untersuchungsausschusses.

Ehlers berief sich dabei auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten zu den Vorgängen bei der AWO in Waren/Müritz, die dem Sonderausschuss zur Auswertung vorliegen. Der Sozialverband hatte sich von seinem früheren Geschäftsführer Peter Olijnyk und auch vom ehemaligen Vorsitzenden Götz-Peter Lohmann getrennt. Sie sollen gegenseitig Verträge unterschrieben und sich so rechtswidrig Geld verschafft haben. Gegen beide wird wegen des Verdachts auf Untreue ermittelt. Ehlers betonte jedoch, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, dass persönliche Bereicherungen in den Wohlfahrtsverbänden des Landes ein flächendeckendes Phänomen seien.

Auch die Ausschuss-Obfrau der Linksfraktion, Karen Larisch, äußerte Zweifel an der Wirksamkeit der Kontrollmechanismen bei der Förderung der Freien Wohlfahrtspflege. «Warum sind den externen Prüfern offensichtliche Fehler nicht aufgefallen?, fragte die Oppositionspolitikerin. Es gehe nicht um einen Generalverdacht. «Aber wenn Förderrichtlinien es zulassen, dass Mittel ausgereicht werden, mit denen beispielsweise riesige Gehälter gezahlt werden, dann müssen sie hinterfragt werden», betonte Larisch und begründete damit auch die von ihrer Fraktion beantragten Zeugeanhörungen.

Der Untersuchungsausschuss war Anfang des Jahres auf Betreiben der AfD eingesetzt worden. Anlass waren mögliche Unregelmäßigkeiten bei der AWO an der Müritz, die zu den staatsanwaltliche Ermittlungen gegen führende frühere Mitarbeiter führten. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege hatte die von der AfD im Vorfeld geäußerte Pauschalkritik an der Arbeitsweise der Sozialverbände in Mecklenburg-Vorpommern zurückgewiesen und dabei auch Unterstützung der anderen Landtagsfraktionen erhalten.

Nach Angaben von Ehlers blieben die AfD-Vertreter am Montag «während des substanziellen Teils der Sitzung stumm». Es verfestige sich damit der Eindruck, «dass es den Kollegen eher um medialen Klamauk als um eine sachliche Aufarbeitung geht».

Am Montag wurde zudem bekannt, dass der AWO-Kreisverbad an der Müritz einen neuen Geschäftsführer bekommt. Vom 1. November an soll Stephan Arnstadt den Chefposten in Waren übernehmen, teilte der Vorstand am Montag mit. Arnstadt ist Betriebswirt und war zuletzt Mitglied im Vorstand des Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Davor arbeitete der 53-Jährige den Angaben zufolge als kaufmännischer Leiter beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) in Waren.

Sie erhoffe sich von dem neuen Geschäftsführer, dass er bei der Belegschaft wieder Vertrauen aufbauen und Ruhe in die Arbeit bringen kann, sagte AWO-Vorstandsmitglied Nadine Julitz. Beim AWO-Kreisverband sind nach ihren Angaben rund 650 Mitarbeiter beschäftigt. Sie arbeiten unter anderem in der Kinder- und Seniorenbetreuung, bei Möbelbörsen und in Kleiderkammern.