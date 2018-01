Parteien : CDU-Neujahrsempfang in Greifswald: Merkel erwartet

von dpa

Die CDU in Vorpommern-Greifswald lädt am Freitagabend (18.30 Uhr) zu ihrem Neujahrsempfang nach Greifswald - und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erwartet. Merkel, zu deren Wahlkreis auch die Hanse- und Universitätsstadt Greifswald zählt, ist als Hauptrednerin angekündigt. Zuvor ist Merkel allerdings in Berlin gut beschäftigt. Mit einem Spitzentreffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD starten dort die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Im Greifswalder Kulturbahnhof werden über 300 Vertreter aus der regionalen Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet.